Эксперт оценил обвинение в адрес Трампа о захвате сирийской нефти

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Захват сирийских нефтяных месторождений не был изначальной целью США, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По его мнению, сперва конфликт в Сирии был нацелен на смену режима. Брутер пояснил, что в Сирии не так много нефти, а все споры, которые затевают Штаты, имеют целью расширение влияния.

Эксперт отметил, что с самого начала конфликт в Сирии был продолжением "арабской весны", которая должна была "привести к власти в Сирии умеренные мусульманские режимы вместо враждебного Вашингтону светского".

Однако, отмечает Брутер, из этого ничего не вышло. Он назвал попытку США захватить нефтяные месторождения сделкой между Трампом и политической элитой.

"Это должно показать, что Трамп Сирию не сдал и взял некую компенсацию. Теперь все будет преподноситься так, как будто это и была изначальная задача", – цитирует его RT.

Ранее представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что государственные органы США получают доход с незаконной продажи сирийской нефти. Как подчеркнул представитель вооруженных сил России, стоимость одного барреля топлива составляет порядка 36 долларов.

На этом фоне стало известно, что глава Пентагона Марк Эспер ранее объявил об усилении позиций США в районе сирийского Дейр-эз-Зора. Здесь находятся крупные сирийские нефтяные скважины.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала незаконными действия американских военных в отношении нефтяных месторождений в Сирии. По ее утверждению, в связи с тем, что США представляют себя приверженцами демократических ценностей и основ международного права, их операции в Сирии вызывают вопросы.

Свои незаконные действия американцы осуществляют под видом борьбы с "Исламским государством" (террористическая организация, запрещена в России), считает представитель МИД. По словам Захаровой, каждый месяц из страны вывозят нефть стоимостью свыше 30 миллионов долларов.