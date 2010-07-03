США незаконно выкачивают нефть в Сирии – Захарова

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Действия американских военных в отношении нефтяных месторождений в Сирии незаконны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По словам Захаровой, на фоне того, как США представляют себя приверженцами демократических ценностей и основ международного права, их операции в Сирии вызывают вопросы. Свои незаконные действия американцы осуществляют под видом борьбы с "Исламским государством" (террористическая организация, запрещена в России), считает представитель МИД.

По словам представителя МИД РФ, каждый месяц из страны вывозят нефть стоимостью свыше 30 миллионов долларов.

Ранее представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что государственные органы США получают доход с незаконной продажи сирийской нефти. Как подчеркнул представитель вооруженных сил России, стоимость одного барреля топлива составляет порядка 36 долларов.

На этом фоне стало известно, что глава Пентагона Марк Эспер ранее объявил, что США усилят позиции в районе сирийского Дейр-эз-Зора. Здесь находятся крупные сирийские нефтяные скважины.