Эксперты предрекли переизбыток нефти

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Мировой нефтяной рынок ожидает переизбыток поставок в следующем году. Такое мнение высказал директор по энергетическим рынкам и безопасности Международного энергетического агентства (МЭА) Кейсуке Садамори.

"Если ничего не изменится, мы, вероятно, увидим профицит, если не будет очень сильного восстановления роста спроса", – цитирует "Газета.ру" слова эксперта.

Садамори считает, что в 2020 году проблемы на рынке нефти будут связаны с двумя противоположными явлениями: ростом добычи топлива и слишком низким спросом на него. По мнению эксперта, падение спроса на нефть связано с выходом Великобритании из ЕС и торговой войной между Китаем и США.

Ранее Минобороны обвинило США в контрабанде сирийской нефти, от которой госорганы получают более 30 миллионов долларов ежемесячно. В российском оборонном ведомстве считают, что ради таких денег Пентагон всеми силами будет защищать месторождения нефти в Сирии от любых противников.

При этом ранее глава Пентагона Марк Эспер заявлял, что американская армия собирается усилить свои позиции в районе Дейр-эз-Зора, где находятся нефтяные скважины.