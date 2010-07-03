В администрации президента не ждут потрясений в нефтяной отрасли

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В ближайшее время нефтяную отрасль не ждут какие-либо потрясения, заявил News.ru помощник руководителя администрации президента Кирилл Молодцов.

"Потрясений не будет", – заверил он в кулуарах "Российской энергетической недели". По словам Молодцова, на отрасль позитивно повлияет формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза. "Это позитивные изменения. Плюсы: рост рынка, снижение себестоимости за счет интеграции, соответственно, рост конкурентоспособности нашей продукции", – пояснил представитель администрации президента.

Молодцов также отметил, что сейчас нефтяная отрасль "чувствует себя устойчиво", получая необходимые объемы инвестиций.

Ранее в Минфине РФ оценили возможный урон от падения нефти до 10 долларов за баррель. По данным ведомства, в этом случае казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов. Более того, если российская нефть марки Urals подешевеет до 10 долларов и останется на этом уровне в течение десяти лет, бюджет потеряет 70% годового ВВП. Эксперты считают такой сценарий маловероятным, но советуют его учитывать.