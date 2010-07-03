Минфин оценил возможный урон от падения нефти до $10 за баррель

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Минфин оценил потери бюджета от возможных шоков на сырьевых рынках, сообщает газета "Известия". При падении цен на нефть до 10 долларов за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов, следует из материалов к проекту казны на 2020–2022 годы.

Если российская нефть марки Urals упадет до 10 долларов и продержится на этом уровне 10 лет, то бюджет не получит 70% годового ВВП. В 2018 году он достиг 103 триллионов рублей.

Руководитель направления "Фискальная политика" экономической экспертной группы Александра Суслина считает, что Минфин вряд ли прогнозирует такое развитие событий. Рассчитывать урон в случае "апокалипсиса" – это техническая задача, полагает она.

По мнению специалиста, при снижении котировок негативный эффект окажется сглажен ослаблением курса национальной валюты. Следовательно, доходы бюджета вырастут в рублевом выражении.

В июне министр финансов Антон Силуанов допускал падение цен на нефть до 30 долларов за баррель. Однако с точки зрения Минфина, наиболее реалистичный вариант стресса для бюджета – падение цены на нефть до 40 долларов за баррель. В этом случае государственные финансы не пострадают.

Тем не менее эксперт РАНХиГС Владимир Климанов заявил, что, несмотря на низкую вероятность снижения стоимости нефти до 30 долларов и ниже, такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов. В то же время, по его словам, сейчас бюджетная система устойчивее к потрясениям, чем в предыдущие кризисы.

Эксперт объяснил, что казна формируется со стабильным профицитом, у России рекордно низкий уровень долга на федеральном уровне. Закредитованность регионов тоже в относительно комфортной зоне, добавил он.