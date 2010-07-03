Эксперты дали прогнозы по ценам на бензин в связи с подорожанием нефти

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Эксперты призывают не бояться подорожания бензина, сообщает газета "Известия".

Для российских компаний возросла привлекательность поставок бензина и дизельного топлива на экспорт вслед за повышением мировых цен на нефть. Но такое положение в прошлом году привело к существенному подорожанию топлива в России.

Тем не менее специалисты считают, что сейчас этого не предвидится. Между нефтяниками и правительством есть договоренность, согласно которой рост цен на бензин не должен превышать текущий уровень инфляции. В 2019-м нефтяникам также полагаются компенсации от государства по недополученным денежным средствам во время поставок топлива внутри России.

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша считает, что независимые АЗС тоже не станут поднимать ценники по сравнению с конкурентами, чтобы не потерять клиентов. Начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян полагает, что давление на внутренние топливные цены будет, но некритичное. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев добавил, что если повышение стоимости топлива и будет, то очень сдержанным.

Главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов отметил, что оптовые цены на внутреннем рынке еще могут подняться вслед за зарубежными. Эксперт уточнил, что дополнительные меры властей по стабилизации ситуации по топливном рынке могут потребоваться, если мировые цены на нефть превысят 80 долларов за баррель. Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов назвал такое развитие событий вполне вероятным.

Ранее стало известно, в каких регионах страны бензин наиболее доступен. Выяснилось, что жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы и Ненецкого автономного округа на свои зарплаты могут позволить купить больше бензина. Меньше всего топлива могут приобрести в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестане.