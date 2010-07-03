Названы регионы с самым доступным бензином

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Фото: depositphotos/blinow61
Жители Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Москвы и Ненецкого автономного округа на свои зарплаты могут купить бензина больше, чем в других регионах России.
При этом меньше всего топлива могут приобрести жители Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестана, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Эксперты на основе данных Росстата рассчитали объем бензина марки АИ-92. Он определялся путем деления среднемесячного заработка в регионе за вычетом НДФЛ.
В число лидеров входят преимущественно территории Крайнего Севера и обе столицы, где на среднюю зарплату можно приобрести от 1608 до 2080 литров бензина.
Еще в десяти регионах водители могут приобрести более тысячи литров топлива. К ним относятся в том числе Чукотка, Камчатка, Якутия, Магаданская и Сахалинская области.
В три-четыре раза меньше, чем в Ямало-Ненецком округе, могут себе позволить жители Северного Кавказа. Это объясняется высокими ценами на бензин и низкими зарплатами.
Там можно купить от 514 до 558 литров. Также в число аутсайдеров вошли Ивановская область, Калмыкия, Алтайский край и Тамбовская область.
Разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах очень велик: от 39,62 рубля за литр в Челябинской области до 56 рублей на Чукотке, резюмировали аналитики.
В среднем по России в 2019 году цена АИ-92 выросла на 1,8 процента, в то время как индекс потребительских цен в стране составил 102,7 процента.
Эксперты полагают, что за счет административного сдерживания рост цен по итогам года будет соответствовать инфляции, то есть составит не более 4-5 процентов.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила стабилизировать цены на бензин, упорядочив торговлю на бирже независимых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
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