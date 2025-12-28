Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 декабря, 22:05

Политика

Путин подписал закон о домовых чатах в MAX

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон, обязывающий управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональные компании по ТКО взаимодействовать с жильцами домов в мессенджере MAX. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Порядок работы установит Минстрой РФ.

Также закон предполагает, что решение общего собрания собственников об избрании членов совета дома будет оформляться протоколом в соответствии с требованиями Минстроя и подписываться выбранными членами совета.

При этом собрание собственников сможет принимать решение об осуществлении председателем совета многоквартирного дома своих полномочий совместно с членами совета. Кроме того, документ предусматривает замену квалификационного экзамена для глав управляющих компаний на независимую оценку квалификации.

Ранее депутаты Госдумы объяснили, что закон позволит решить главную проблему, из-за которой сложно проводить дистанционные общие собрания собственников жилья – идентификацию участников. Они считают, что другие мессенджеры недостаточно защищены и имеют риск утечек.

По словам парламентариев, в MAX администраторы чатов будут ответственно подходить к своей работе и станут оперативно реагировать на запросы жителей.

Домовые чаты в России попросили перенести в MAX до конца года

Читайте также


властьполитика

Главное

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика