Путин подписал закон о домовых чатах в MAX

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон, обязывающий управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональные компании по ТКО взаимодействовать с жильцами домов в мессенджере MAX. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Порядок работы установит Минстрой РФ.

Также закон предполагает, что решение общего собрания собственников об избрании членов совета дома будет оформляться протоколом в соответствии с требованиями Минстроя и подписываться выбранными членами совета.

При этом собрание собственников сможет принимать решение об осуществлении председателем совета многоквартирного дома своих полномочий совместно с членами совета. Кроме того, документ предусматривает замену квалификационного экзамена для глав управляющих компаний на независимую оценку квалификации.

Ранее депутаты Госдумы объяснили, что закон позволит решить главную проблему, из-за которой сложно проводить дистанционные общие собрания собственников жилья – идентификацию участников. Они считают, что другие мессенджеры недостаточно защищены и имеют риск утечек.

По словам парламентариев, в MAX администраторы чатов будут ответственно подходить к своей работе и станут оперативно реагировать на запросы жителей.

