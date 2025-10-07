Сервис для подписания документов онлайн появился в МАХ

Фото: ТАСС/Алексей Зотов

Сервис для подписания документов в онлайн-режиме стал доступен пользователям MAX, сообщает пресс-служба мессенджера.

Теперь подписать договоры купли-продажи, обращения в суд и другие документы можно с помощью чат-бота "Госключ". Для этого нужно обновить приложение до последней версии, а также иметь подтвержденную учетную запись на "Госуслугах" и сертификат электронной подписи.

После этого пользователю требуется найти сам чат-бот в поиске, подтвердить профиль для первого использования бота, загрузить нужные документы, выбрать тип электронной подписи и подтвердить подписание.

"Если приложение "Госключ" у пользователя отсутствует – MAX направит в магазин приложений для его установки. При первом запуске "Госключа" будет предложено получить необходимые сертификаты электронной подписи", – уточнили в пресс-службе.

После подтверждения подписанный документ будет ожидать пользователя в чат-боте.

Ранее подписывать бумаги через мессенджер можно было только по инициативе со стороны компаний. Например, организация направляла своему клиенту договор, а к файлу прикреплялась ссылка для бесшовного запуска сервиса "Госключ". Там пользователь мог заверить документ с помощью электронной подписи.

"Теперь пользователь может сам подписать документ и направить его собеседнику", – уточняется в пресс-релизе.

Помимо этого, пользователи MAX получили возможность создать цифровой ID, который позволит подтверждать личность. Его можно будет применить при заселении в гостиницу, покупке товаров и многом другом.

Создать ID получится только у россиян старше 18 лет. Личность граждан будет подтверждаться с помощью динамического QR-кода в профиле мессенджера.

