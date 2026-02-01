Уроженка Москвы Ефремова выиграла юниорский Australian Open

Фото: AP/Dar Yasin

Уроженка Москвы Ксения Ефремова, представляющая в теннисе Францию, одержала победу над россиянкой Екатериной Тупицыной в финале женского юниорского турнира Australian Open, который проводится в Мельбурне.

Матч завершился со счетом 6:3, 7:5 в пользу Ефремовой. Встреча длилась 1 час 34 минуты.

При этом 16-летняя Ефремова впервые в своей карьере выиграла юниорский турнир Большого шлема.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на покрытии "хард". Состязания завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира – примерно 75 миллионов долларов.

Ранее представительница Казахстана Елена Рыбакина впервые одержала победу на турнире Australian Open, обыграв белоруску Арину Соболенко. Финальный матч турнира завершился со счетом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу первой.

Примечательно, что обе спортсменки уже встречались на австралийском чемпионате в 2023 году. Тогда Рыбакина потерпела поражение от Соболенко. При этом всего у них было 15 совместных матчей, в которых первая побеждала 7 раз, а вторая – 8.

