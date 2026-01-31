Теннисистка Рыбакина впервые стала победительницей Открытого чемпионата Австралии

Фото: ТАСС/EPA/JAMES ROSS

Представительница Казахстана Елена Рыбакина впервые стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису, обыграв белоруску Арину Соболенко, передает ТАСС.

Финальный матч турнира завершился со счетом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу первой, которая была посеяна под пятым номером. Соболенко, в свою очередь, выступала под первым номером.

Примечательно, что обе спортсменки уже встречались на австралийском чемпионате в 2023 году. Тогда Рыбакина потерпела поражение от Соболенко. При этом всего у них было 15 совместных матчей, в которых первая побеждала 7 раз, а вторая – 8.

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии также принял участие первая ракетка мира Карлос Алькарас. В тур он прошел после матча с австралийцем Алексом де Минором, закончившимся поражением последнего. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. Счет составил 7:5, 6:2, 6:1.