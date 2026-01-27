Форма поиска по сайту

27 января, 15:42

Спорт

Первая ракетка мира Алькарас вышел в полуфинал Australian Open

Фото: ТАСС/AP/Antonio Calanni

Первая ракетка мира Карлос Алькарас примет участие в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open – 2026) в Мельбурне.

В следующий тур он прошел после матча с австралийцем Алексом де Минауром, закончившимся поражением последнего. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. Счет составил 7:5, 6:2, 6:1.

Этот выход в полуфинал на Australian Open станет первым в карьере Алькараса. В возрасте 22 лет и 258 дней испанец стал третьим самым молодым игроком в истории Открытой эры, достигшим полуфинала всех турниров Большого шлема.

Он дважды выигрывал Открытый чемпионат Франции (Roland Garros – 2024, 2025), Уимблдон (Wimbledon – 2023, 2024) и Открытый чемпионат США (US Open – 2022, 2025).

В следующем этапе Australian Open Алькарас встретится с третьей ракеткой мира Александром Зверевым из Германии.

Последний прошел в полуфинал, обыграв американца Лернера Тьена. Их матч длился 3 часа 10 минут и завершился в четырех сетах с результатом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3).

Зверев выполнил 24 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. В свою очередь, Тьен сделал 11 эйсов, допустил 9 двойных ошибок и не реализовал ни 1 из 3 заработанных брейк-пойнтов.

