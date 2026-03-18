Цены на огурцы в России снизились на 7,6% в период с 11 по 16 марта. Это следует из материалов Росстата.

Средняя стоимость плодоовощной продукции за это время снизилась на 0,2%. При этом цены на помидоры выросли на 3,7%, а на морковь – на 2,7%. Свекла столовая стала дороже на 1,7%, капуста белокочанная – на 1,4%. Также подорожали бананы (на 1%), картофель (на 0,9%), яблоки и лук репчатый (на 0,6%).

Однако ряд продуктов подешевел. Например, мясо кур стало стоить на 0,6% дешевле. Цены на детские пюре из фруктов и овощей снизились на 0,5%.

Также на 0,2% подешевели молоко пастеризованное, масло сливочное, творог, смеси для детей, разные виды сыров, макароны, рис и черный чай. На 0,1% снизились цены на сосиски и сардельки, молоко ультрапастеризованное, а также мясные детские консервы.

Вместе с тем куриные яйца стали стоить на 1,7% дороже. На 0,5% поднялись цены на поваренную соль и сахар, на 0,4% – на мороженую рыбу и колбасы, на 0,3% – на говядину.

Кроме того, на 0,2% подорожали подсолнечное масло, водка и обеды в столовых, закусочных и кафе (кроме столовых в организациях). 0,1% прибавили баранина, свинина, пшено, мука, ржаной хлеб и кефир.

В январе этого года самые низкие цены на огурцы в России были зафиксированы в Адыгее, где килограмм стоил 165 рублей. В число регионов с наиболее выгодными предложениями также вошли Дагестан (194,6 рубля) и Нижегородская область (207,5 рубля). При этом в Москве и Санкт-Петербурге огурцы стоили намного больше – 305 и 332 рубля соответственно.

