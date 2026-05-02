Неизвестный открыл стрельбу на остановке во Львове

Неизвестный открыл стрельбу на остановке общественного транспорта во Львове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По уточненным данным, прозвучало до 6 выстрелов. Очевидцы утверждают, что мужчина в плаще с оружием в руках бежал в сторону остановки, после чего люди начали разбегаться. Официального подтверждения произошедшего на данный момент нет.

Ранее в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл огонь по прохожим, после чего укрылся в магазине и взял заложников. Кличко также сообщал, что в здании раздавались выстрелы.

Позже спецназ ликвидировал мужчину во время задержания. Силовики провели штурм магазина. При этом сначала с ним пытались контактировать переговорщики.

Погибли 6 человек, удалось спасти четырех заложников. Пострадало 15 человек. Позже генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что стрельба была квалифицирована как теракт.

