26 декабря, 14:40Происшествия
Полиция обезвредила открывшего огонь в супермаркете Донецка
Фото: телеграм-канал Baza
Сотрудники управления МВД РФ по ДНР задержали вооруженного мужчину в одном из супермаркетов Донецка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным полиции, он открыл беспорядочную стрельбу в магазине Петровского района.
За проявленное мужество и героизм при задержании преступника глава ДНР Денис Пушилин наградил отличившихся сотрудников полиции медалью "3а храбрость".
Ранее пьяный житель Красноярска выгнал жену из дома на мороз, а затем открыл стрельбу. МВД уточнило, что инцидент случился в частном доме на улице Любы Шевцовой. В момент случившегося в доме находился семилетний ребенок. Сам мужчина никаких требований не выдвигал.
Нарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции. Также у него было изъято гладкоствольное ружье.