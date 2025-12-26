Полиция обезвредила открывшего огонь в супермаркете Донецка

Фото: телеграм-канал Baza

Сотрудники управления МВД РФ по ДНР задержали вооруженного мужчину в одном из супермаркетов Донецка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным полиции, он открыл беспорядочную стрельбу в магазине Петровского района.

За проявленное мужество и героизм при задержании преступника глава ДНР Денис Пушилин наградил отличившихся сотрудников полиции медалью "3а храбрость".

Ранее пьяный житель Красноярска выгнал жену из дома на мороз, а затем открыл стрельбу. МВД уточнило, что инцидент случился в частном доме на улице Любы Шевцовой. В момент случившегося в доме находился семилетний ребенок. Сам мужчина никаких требований не выдвигал.

Нарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции. Также у него было изъято гладкоствольное ружье.

