В Красноярске мужчина выгнал жену на мороз и открыл стрельбу

Пьяный житель Красноярска выгнал жену из дома на мороз, а затем открыл стрельбу, сообщил краевой главк ГУ МВД.

По данным ведомства, в частном доме на улице Любы Шевцовой мужчина 1986 года рождения, находясь в состоянии опьянения, во время скандала выгнал свою супругу из дома на улицу, после чего произвел один выстрел из неустановленного оружия в направлении улицы.

В МВД отметили, что в момент случившегося в доме находился семилетний ребенок. Сам мужчина никаких требований не выдвигал.

На место ЧП соседи вызвали полицию, к дому выехали сотрудники правоохранительных органов и бойцы спецназа Росгвардии.

Переговоры с мужчиной вели начальник краевого главка МВД Александр Соловьев, его заместитель и руководитель городской полиции совместно с сотрудниками СОБРа. Нарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции. Также у него было изъято гладкоствольное ружье.

