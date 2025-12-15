Форма поиска по сайту

15 декабря, 10:09

Происшествия

В Уфе избитого матерью ребенка отправили в соцучреждение

Фото: bashinform.ru

В Уфе ребенка забрали и поместили в социальное учреждение после того, как мать избила его в подъезде дома, сообщила прокуратура Башкирии.

На кадрах, опубликованных в ряде телеграм-каналов, видно, как женщина грубо обращается с маленьким ребенком в подъезде.

По данным прокуратуры, в лифте женщина продолжила его бить и ругать матом. Ее личность была установлена. Оказалось, что 34-летняя уфимка снимала комнату в квартире на улице Транспортной вместе с сыном 2019 года рождения. Сейчас она находится в отделе полиции.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенного с жестоким обращением (156 УК РФ).

Ранее неизвестный напал на 12-летнего мальчика в Гатчине Ленинградской области. Мужчина схватил ребенка за шею и потащил его в подъезд. Происходящее заметил прохожий.

