Мужчина схватил ребенка за шею и потащил в подъезд в Ленинградской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Гатчине Ленинградской области неизвестный напал на 12-летнего мальчика. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на ГУ МВД по региону.

ЧП произошло во дворах домов на улице Достоевского. Мужчина схватил ребенка за шею и потащил его в подъезд. В ходе сопротивления у мальчика выпал телефон, неизвестный поднял его и попытался сбежать. Его остановил прохожий, заметивший нападение. Он отобрал телефон у злоумышленника и вернул его ребенку.

В свою очередь, мать пострадавшего мальчика написала заявление в полицию. Правоохранители занимаются поиском злоумышленника.

Ранее в Приморье 18-летний студент избил 12-летних подростков. По предварительным данным, молодого человека на совершения преступления подговорила одноклассница пострадавших, которые ее обижали. После избиения одного из мальчиков отправили в больницу в Находке. Свою вину студент признал.

Правоохранители организовали мероприятия по выяснению всех обстоятельств случившегося и причастных лиц. Также они установят степень тяжести вреда пострадавших.