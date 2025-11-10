Пенсионерка толкнула девочку на пути на станции метро "Таганская" в Москве

Видео: телеграм-канал "МК: срочные новости"

Пенсионерка толкнула 13-летнюю девочку на пути на станции метро "Таганская" в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал столичного управления Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел днем 9 ноября. Женщина 1961 года рождения толкнула ребенка из-за внезапно возникшей личной неприязни. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Отмечается, что сейчас за девочкой присматривают родственники, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Правоохранители задержали подозреваемую, ей предъявили обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мужчина напал на пассажира в вестибюле станции метро "Дмитровская" столичного метрополитена. Сообщалось, что между ними возник конфликт, в ходе которого один ударил другого по голове, а после распылил перцовый баллончик. Пострадавшего госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело.

