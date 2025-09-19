19 сентября, 13:07Происшествия
Мужчина ударил ногой в лицо прохожего в переходе станции метро "Варшавская"
Уточняется, что он нанес удар незнакомцу умышленно в результате конфликта, возникшего в переходе. Потерпевший получил телесные повреждения.
После произошедшего в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело о побоях. Расследование проконтролирует столичная прокуратура.
Ранее уголовное дело о побоях было возбуждено после драки в столичном метро. Конфликт между мужчинами произошел на станции "Парк культуры" Кольцевой линии. Тогда один из них толкнул другого во время спуска по эскалатору.
Во время драки 27-летний москвич несколько раз ударил своего оппонента, а после скрылся. Пострадавшему понадобилась помощь врачей. Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его на станции метро "Новослободская".