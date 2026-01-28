"Укрэнерго" заявило о дефиците мощности в энергосистеме страны

Фото: depositphotos/chungking

Острый дефицит мощности выявлен в энергосистеме Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию главы правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Виталия Зайченко в телеграм-канале.

Он уточнил, что устранить этот дефицит с помощью генерации и импорта электроэнергии пока не представляется возможным.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы по возможности покинуть город из-за продолжающегося энергокризиса. По его словам, это позволит снизить нагрузку на инфраструктуру Киева. Он также заявил, что зима будет крайне сложной.

Киев на сегодняшний день обеспечен лишь половиной от требующейся ему электроэнергии, что свидетельствует о беспрецедентном кризисе. Впервые в истории украинской столицы большая часть населения остается без отопления на фоне сильнейших морозов.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский высказал недовольство по поводу работы Кличко во время блэкаута и отключения отопления. Для Киева сформировали действующий штаб, его работа будет контролироваться на уровне правительства.

