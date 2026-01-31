Впавшая в кому в Египте россиянка находится в тяжелом состоянии

Фото: 123RF.com/tlovely

Состояние педагога из Татарстана Ольги Гардихановой, которая впала в кому в Египте, оценивается как тяжелое. Об этом РИА Новости рассказал сын учительницы Руслан.

30 января стало известно, что Гардиханову доставили в Республиканскую клиническую больницу Казани. Она находится в реанимации. К лечению россиянки привлечены ключевые специалисты Татарстана.

Сын Гардихановой отметил, что мать до сих пор находится в коме. По его словам, врачи пока не могут сделать прогнозы по лечению женщины.

"В РКБ проводят все необходимые обследования – берут анализы, делают томографию", – добавил молодой человек.

Он также рассказал, что встретил мать, когда ее доставили в Казань и перевезли в медучреждение. Пока родственников к женщине не пускают.

Гардихановой стало плохо вечером 4 января после прилета в Шарм-эш-Шейх. В аэропорту у нее сильно болела голова и наблюдалась одышка. После у россиянки остановилось сердце. Ее реанимировали медики.

Спустя время местные врачи диагностировали у нее инсульт с обширным кровоизлиянием. Женщина все это время находилась в коме в реанимации египетской больницы. 12 января ей сделали операцию, удалили часть гематомы и установили дренаж.

Семья пыталась эвакуировать женщину. Сын Гардихановой рассказал о нереальных запросах частных транспортных компаний Египта, которые запросили 13,5 миллиона рублей за транспортировку матери. Именно поэтому он обратился за помощью Минздраву Татарстана. Ведомство направило информацию в центр медицины катастроф.

