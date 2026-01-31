Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 января, 10:45

Происшествия

Впавшая в кому в Египте россиянка находится в тяжелом состоянии

Фото: 123RF.com/tlovely

Состояние педагога из Татарстана Ольги Гардихановой, которая впала в кому в Египте, оценивается как тяжелое. Об этом РИА Новости рассказал сын учительницы Руслан.

30 января стало известно, что Гардиханову доставили в Республиканскую клиническую больницу Казани. Она находится в реанимации. К лечению россиянки привлечены ключевые специалисты Татарстана.

Сын Гардихановой отметил, что мать до сих пор находится в коме. По его словам, врачи пока не могут сделать прогнозы по лечению женщины.

"В РКБ проводят все необходимые обследования – берут анализы, делают томографию", – добавил молодой человек.

Он также рассказал, что встретил мать, когда ее доставили в Казань и перевезли в медучреждение. Пока родственников к женщине не пускают.

Гардихановой стало плохо вечером 4 января после прилета в Шарм-эш-Шейх. В аэропорту у нее сильно болела голова и наблюдалась одышка. После у россиянки остановилось сердце. Ее реанимировали медики.

Спустя время местные врачи диагностировали у нее инсульт с обширным кровоизлиянием. Женщина все это время находилась в коме в реанимации египетской больницы. 12 января ей сделали операцию, удалили часть гематомы и установили дренаж.

Семья пыталась эвакуировать женщину. Сын Гардихановой рассказал о нереальных запросах частных транспортных компаний Египта, которые запросили 13,5 миллиона рублей за транспортировку матери. Именно поэтому он обратился за помощью Минздраву Татарстана. Ведомство направило информацию в центр медицины катастроф.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика