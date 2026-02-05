Пульмонолог Яркова: морозный воздух опасен для людей с хроническими заболеваниями легких

Фото: 123RF.com/leszekglasner

Вдыхание холодного воздуха в период морозов может повлечь последствия для людей, перенесших острые респираторные заболевания или хронические обструктивные заболевания легких. Об этом в беседе с RT рассказала пульмонолог, аллерголог-иммунолог Мария Яркова.

"При этом опасно само переохлаждение организма, а также раздражение рецепторов бронхов, из-за чего может случиться бронхоспазм в виде приступа удушья, одышки или приступа удушающего кашля", – предостерегла врач.

Эксперт добавила, что курение вредно для дыхательных путей независимо от температуры воздуха. По ее словам, температура на срезе сигареты достигает около 300 градусов, а у фильтра – примерно 60, что уже негативно влияет на реснитчатый эпителий легких. Эти реснички, как пояснила медик, отвечают за выведение слизи и чужеродных частиц из организма, и их разрушение нарушает естественную защиту дыхательных путей.

Врач добавила, что продукты распада никотина, угарного газа и тяжелых металлов повреждают не только реснички, но и клетки местного иммунитета, вызывая воспалительные процессы в тканях нижних дыхательных путей. В совокупности это повышает риск развития онкологических заболеваний, обструктивных и раздражающих поражений легких.

Ранее педиатр Елена Мескина рассказала, что прогулки с детьми до 6 лет лучше отложить при температуре воздуха ниже минус 15 градусов, а с малышами до года – ниже минус 12. По ее словам, решение о выходе на прогулку зимой должно прежде всего приниматься с учетом общего состояния ребенка.

