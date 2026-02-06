Политолог Коровин: Трамп стремится выйти из всех договоров, которые его ограничивают

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп старается выйти из всех договоров, которые его ограничивают. Об этом в эфире радио КП заявил политолог Валерий Коровин.

По словам эксперта, Трамп поступал также и в первый срок, при этом подобная ситуация продолжается уже сейчас с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Коровин уверен, что американскому лидеру не нужны договоры, которые достались "в наследство" от Ялтинской конференции.

"Трамп – самоуверенный выскочка, он считает, что самый крутой, у него есть все возможности, а у остальных их нет. У него должно быть максимально широкое пространство для маневров", – резюмировал специалист.

ДСНВ, заключенный между РФ и США, перестал действовать с 5 февраля 2026 года. Таким образом, впервые за много лет между Москвой и Вашингтоном не осталось соглашений, которые бы ограничивали их стратегические вооружения.

При этом РФ была готова придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения документа, указывал Владимир Путин. Но инициатива российского лидера не была поддержана Соединенными Штатами.

Взамен этого Трамп выступил за разработку нового и улучшенного договора. Он указывал, что ДСНВ был "плохо заключен" и серьезно нарушался. Кроме того, Вашингтон намерен продолжать наращивать свой военный потенциал до "невиданных уровней".

