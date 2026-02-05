Эксперт Шингаркин: отказ США продлить ДСНВ создаст угрозу увеличения боеголовок в мире

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Отказавшись продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), США могут создать риск увеличения количества боеголовок в мире. Об этом в беседе с изданием "Абзац" предупредил эксперт по ядерному вооружению Максим Шингаркин.

По его мнению, американский лидер Дональд Трамп не спешит с ответом по продлению договора, поскольку все еще надеется вовлечь в программу КНР. Но Пекин будет готов участвовать только в том случае, если в ДСНВ будут присутствовать Париж и Лондон, добавил собеседник издания.

"На самом деле асимметричным ответом отсутствия ДСНВ-3 является вооружение Россией ракет средней и меньшей дальности нестратегическим оружием, которое для стран НАТО будет выполнять функцию стратегического. Тем самым как раз для Франции и Великобритании, а также для американских сил в Европе мы создадим дисбаланс", – сказал Шингаркин.

Он пояснил, что ракеты малой и средней дальности оснащены боеголовками тактического звена, которые не регулируются соответствующими договорами.

"Как только и если мы покажем свои намерения, подтвердим их реальным развертыванием, вот тогда Германия и бросится в Штаты за "ядерным зонтиком", Великобритания начнет задавать вопросы. Трампу придется в спешном порядке решать вопрос", – резюмировал Шингаркин.

Другой эксперт, зампрезидент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил радиостанции "Комсомольская правда", что увеличение количества развернутых ядерных боеголовок не приведет к ядерной войне, а напротив, снизит ее вероятность.

Он объяснил, что когда ДСНВ был подписан, Россия и США были государствами с абсолютным ядерным превосходством в этих вооружениях. Пекин же открыто заявил, что не собирается присоединяться к подобным соглашениям до тех пор, пока его ядерный потенциал не сравняется с этими державами.

"Поэтому США, учитывая, что Китай и РФ находятся в хороших отношениях, не хотят заключать новый договор без Пекина, чтобы не ограничивать себя", – сказал Сивков.

Эксперт отметил, что Россия может позволить себе участвовать в ядерной гонке, чего нельзя сказать о Соединенных Штатах. По мнению Сивкова, у Вашингтона на это не хватит ни промышленных возможностей, ни научной базы.

ДСНВ между Россией и США вступил в силу в 2011 году, а в 2021-м был продлен на 5 лет. Соглашение устанавливало конкретные лимиты на количество развернутых носителей и боезарядов и обеспечивало важнейшую прозрачность через взаимные инспекции и обмен уведомлениями.

5 февраля этого года срок действия договора истек. Впервые за десятилетия у Москвы и Вашингтона не осталось работающих соглашений, ограничивающих их стратегические вооружения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что по истечении срока ДСНВ Москва прежде всего будет опираться на собственные национальные интересы.

