Скидка на мидии будет действовать на рыбных рынках "Москва – на волне" до 8 февраля

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

С 6 по 8 февраля на рыбных рынках "Москва – на волне" посетителям доступна скидка в размере 10% на мидии, передал портал мэра и правительства столицы.

Наиболее популярными там являются моллюски дикого вылова из северо‑западной части Тихого океана. Из-за обитания в холодной воде они достаточно упругие и немного сладкие. Также на московских рынках можно встретить мидии из Черного и Баренцева морей.

Поставщик Андрей Девятайкин рассказал, что мидии из Черного моря добывают на глубине от 2 до 30 метров с рифов, камней и прибрежных сооружений. Расти они могут при температуре от 8 до 22 градусов. При этом моллюски чувствительны к качеству воды, поэтому места добычи обязательно контролируются.

Считается, что лучше вылавливать мидии с осени до ранней весны, так как в этот период их мясо наиболее плотное и насыщенное по вкусу. Часто прямо в море закрепляют канаты, на которых они растут 1–2 года. Так продукт точно остается качественным и безопасным.

Моллюски Баренцева моря привыкли к более суровым условиям. Они могут жить в воде при температуре от минусовых значений до плюс 12 градусов. Также часто их затрагивают приливы и течения. Благодаря низким температурам их рост замедляется, и мясо становится упругим и ярким по вкусу. Добывают их примерно в то же время, что и черноморских. Во время отлива их ловят водолазы. Зоны и размеры вылова тщательно контролируются. Моллюски проходят лабораторный контроль, даже несмотря на то, что токсины меньше накапливаются в холодной воде.

Самолеты быстро доставляют мидии и уже в течение суток после вылова они оказываются на рынках. При наземных перевозках их помещают в особые системы с водой. Температура в них составляет от 4 до 12 градусов. При этом рассортированы они по размеру и качеству.

Такие моллюски достаточно популярны среди посетителей рынков "Москва – на волне". Чаще всего выбирают синие мидии в половинках раковины и мидии в сливочно‑чесночном соусе. Кроме того, на прилавках можно найти зеленые и голубые мидии, варианты в разных соусах, очищенное мясо, мидии на одной створке.

Популярны они не только из-за вкуса, но и питательностью при низкой калорийности. В них содержится много белка, йода, железа, микроэлементов и витаминов группы B.

Тем, кто еще не пробовал мидии, лучше начинать с простых блюд. С ними можно приготовить пасту, добавив туда томаты, чеснок, зелень и оливковое масло. Также популярен суп том-ям, куда помимо моллюсков, добавляют грибы, лайм и перец чили.

Ранее Владимир Путин поручил увеличить уровень потребления рыбы и морепродуктов среди граждан. Глава государства подчеркивал, что от употребления морепродуктов зависит здоровье нации. Например, в странах, где потребление рыбы выше, чем в России, выше и продолжительность жизни.

