09 февраля, 15:58

Происшествия

В Херсонской области женщина получила 10 лет тюрьмы за шпионаж

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Херсонской области"

Жительницу Херсонской области приговорили к 10 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщил RT со ссылкой на региональную прокуратуру.

Суд установил, что в апреле 2024 года 45-летняя Елена Косенко добровольно собирала данные о местоположении и передвижении военной техники и личного состава Вооруженных сил России. Впоследствии эту информацию она передавала в одном из мессенджеров украинской разведке.

"Эти данные могли быть использованы для нанесения огневого поражения по местам дислокации российских военных", – говорится в телеграм-канале надзорного ведомства.

Женщину признали виновной по статье "Шпионаж". Отбывать назначенный срок она будет в исправительной колонии общего режима.

Ранее правоохранители задержали 48-летнего жителя Хабаровского края, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, житель Бикина собирал и передавал украинской стороне сведения о военных, служащих в зоне СВО, и расположении воинских частей в городе. Следственный отдел УФСБ по региону возбудил уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу, ему грозит пожизненное заключение.

