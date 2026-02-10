Форма поиска по сайту

10 февраля, 09:40

Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в избиении жены до смерти в номере отеля в Москве

Фото: depositphotos/belchonock

Суд арестовал обвиняемого в избиении жены до смерти в номере отеля в Москве, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета.

Инцидент произошел не позднее 6 февраля 2026 года. В номере отеля на улице Марьинский Парк мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою супругу из-за внезапно возникшей личной неприязни. В результате женщина скончалась на месте от полученных травм.

Следователи и криминалисты СК осмотрели место происшествия и назначили ряд судебных экспертиз. С фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего".

В настоящее время продолжаются сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее в Карелии мужчина напал с бензопилой на знакомого. Находясь в своей квартире, он вступил в конфликт с одним из присутствующих и при помощи бензопилы нанес мужчине удары по телу и конечностям. Находящиеся в доме очевидцы выбили у него оружие, пострадавшему оказали медицинскую помощь.

судыпроисшествиягород

