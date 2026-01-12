Форма поиска по сайту

12 января, 16:21

Мужчина потерял зрение после удара кружкой по голове в Кузбассе

Фото: 123RF.com/andranik2018

В Кузбассе 33-летний мужчина потерял зрение после удара кружкой по голове. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на региональный главк МВД России.

По данным ведомства, инцидент произошел в городе Киселевске в августе 2024 года. Тогда 41-летний мужчина в ходе конфликта ударил своего знакомого кружкой в область правого глаза. От удара она разбилась, повредив осколками глазное яблоко и веко пострадавшего.

Врачи зафиксировали у мужчины проникающее ранение глаза, приведшее к частичной потере зрения. Нанесенный вред оценили как тяжкий.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. В настоящее время следствие завершено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Москве двое мужчин избили посетителя бара во время ссоры. Пострадавшему нанесли удары по туловищу и голове, из-за чего он потерял сознание. Его госпитализировали, а злоумышленников задержали по месту проживания. Спустя время их заключили под стражу.

