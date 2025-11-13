Два подростка избили женщину в Биробиджане

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Два подростка избили 27-летнюю жительницу Биробиджана в Еврейской автономной области (ЕАО). Их личности уже установлены, сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

"Полицейскими проводится процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений женщине с участием несовершеннолетних", – отметило ведомство.

По данным МВД, между женщиной и подростками разгорелся конфликт, который перерос в драку. В результате девушки нанесли женщине телесные повреждения. Среди участников инцидента оказались две местные жительницы 2008 и 2010 годов рождения. Они состоят на профилактическом учете в ПДН.

Полиция назначила судебно-медицинскую экспертизу. При этом административная ответственность грозит законной представительнице одной из участниц драки и 17-летней девушке.

Ранее неизвестный мужчина ранил ножом официанта и прохожего возле ресторана на Арбате в Москве. По данным правоохранителей, 19-летняя работница заведения поссорилась с одним из официантов, а затем рассказала о произошедшем своему мужу.

Прибывший супруг вызвал 25-летнего мужчину на улицу, где несколько раз ударил его ножом в живот. Находившийся рядом 22-летний мужчина попытался остановить конфликт, но также получил ранение.

