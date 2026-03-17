Подруга Диброва Калашникова: шоумен давно знаком со своей новой избранницей

Телеведущий Дмитрий Дибров и его новая избранница – нутрициолог Екатерина Гусева – давно знакомы, сообщила изданию "Абзац" близкая подруга пары модель Анна Калашникова.

Недавно Дибров появился с новой спутницей на премии "Виктория-2026". Выход в свет привлек внимание общества на фоне его недавнего развода с четвертой женой Полиной Дибровой.

Калашникова рассказала, что телеведущий тяжело переживает расставание с экс-супругой, ушедшей к бизнесмену Роману Товстику. Однако новая избранница его поддерживает, у них много совместных проектов – как телевизионных, так и в сфере ЗОЖ.

"Я вижу, что она о нем очень заботится, они посещают медийные мероприятия. И надеюсь, что это поможет Дмитрию и перерастет во что-то такое действительно хорошее и прочное", – поделилась она.

При этом Калашникова ушла от прямого ответа на вопрос о романтических отношениях пары, предложив дать им самим определить свой статус. По ее словам, Гусева для Диброва "и боевая подруга, и любимая женщина в одном лице".

Гусева – основательница бренда полезного питания, гастрокоуч, консультирующий ВИП-клиентов в фитнес-клубе на Рублевке. В ее блоге – фото со звездами: Катей Лель, Анастасией Волочковой, Зарой и другими.

Также выяснилось, что Гусева знакома с бывшей женой Диброва – они даже проводили совместные мероприятия. Сама нутрициолог воспитывает троих детей от разных мужчин: 13-летнюю дочь Валентину, 9-летнего сына Георгия и 4-летнюю Ксению.

Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года. Имущественных разногласий у пары не возникло. Трое общих сыновей Дибровых – 16-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья – остались жить с матерью.

Причиной развода стал уход модели к бизнесмену Роману Товстику. Как рассказала сама Диброва, она поняла, что стоит разойтись, когда обратила внимание на другого мужчину.

Несмотря на это, телеведущий поблагодарил экс-супругу за все годы, прожитые вместе.

