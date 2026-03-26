26 марта, 14:55

Певица Серябкина рассказала, что нашла баланс для сына между детством и занятиями

Певица Серябкина рассказала, как изменилась ее жизнь с появлением сына

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина в беседе с "Газетой.ру" рассказала, как изменилась ее жизнь с появлением сына Луки.

Сейчас мальчику 4 года. Серябкина отметила, что ее сын растет очень любознательным и активным, а еще много чем интересуется. Вместе с мужем артистка построила такое расписание, что у Луки есть баланс между "беззаботным детством" и четким графиком с развивающими занятиями.

"Это и общеобразовательная подготовка к детскому саду, и английский, и рисование, и танцы. Мы стараемся развивать его с самого детства со всех сторон, но учитываем то, что он еще маленький. Поэтому занятия проходят, как правило, в игровой форме", – объяснила Серябкина.

Она добавила, что теперь всегда спешит домой после работы и старается выстраивать свой гастрольный график таким образом, чтобы не разлучаться с сыном надолго.

Ранее жена юмориста и шоумена Вадима Галыгина Ольга рассказала о своей беременности. Супруги уже воспитывают 14-летнего Вадима и 6-летнего Ивана. Также у Галыгина есть дочь Таисия от первого брака с Дарьей Овечкиной.

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

