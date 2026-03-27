Эксперт Машаров: россияне могут получить штраф за незаконный монтаж кондиционера

Жители многоквартирных домов могут получить штраф за незаконную установку кондиционера. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Согласно жилищному кодексу РФ, фасад дома является общим имуществом собственников жилья. В связи с этим любые изменения, связанные с фасадом, должны быть согласованы на общем собрании собственников. В противном случае может грозить штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей.

"Если дом относится к объектам культурного наследия, установить кондиционер на фасаде такого здания не получится", – цитирует эксперта РИА Новости.

По словам Машарова, монтаж кондиционера на подобных объектах без согласования может привести к штрафу от 15 до 200 тысяч рублей.

Эксперт добавил, что установка кондиционера может обернуться штрафом для гражданина при еще одной ситуации: если из-за его работы будет превышаться допустимый уровень шума. В таком случае штраф составит от 500 до 1000 рублей.

