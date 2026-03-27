27 марта, 06:43

Эксперт Машаров: россияне могут получить штраф за незаконный монтаж кондиционера

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Жители многоквартирных домов могут получить штраф за незаконную установку кондиционера. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Согласно жилищному кодексу РФ, фасад дома является общим имуществом собственников жилья. В связи с этим любые изменения, связанные с фасадом, должны быть согласованы на общем собрании собственников. В противном случае может грозить штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей.

"Если дом относится к объектам культурного наследия, установить кондиционер на фасаде такого здания не получится", – цитирует эксперта РИА Новости.

По словам Машарова, монтаж кондиционера на подобных объектах без согласования может привести к штрафу от 15 до 200 тысяч рублей.

Эксперт добавил, что установка кондиционера может обернуться штрафом для гражданина при еще одной ситуации: если из-за его работы будет превышаться допустимый уровень шума. В таком случае штраф составит от 500 до 1000 рублей.

Ранее Машаров напомнил о штрафах до 15 тысяч рублей для жителей многоквартирных домов за нарушение правил пожарной безопасности при хранении старой мебели на балконе.

Юристы также предупредили о штрафах или тюремном сроке за подглядывание за соседями через замочную скважину и приоткрытую дверь. Специалисты напомнили о действующей в стране статье Уголовного кодекса РФ, которая защищает неприкосновенность частной жизни.

