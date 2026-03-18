18 марта, 17:21

Эксперт Бондарь: капли воды с плохо отжатого белья могут испачкать одежду соседей снизу

Россиянам напомнили о правилах сушки белья на балконах

Прямого запрета на сушку белья в федеральном законодательстве нет, однако ограничения могут устанавливаться на уровне регионов и муниципалитетов. Об этом в беседе с RT рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, в отдельных случаях, например на центральных улицах или в исторических зданиях, может действовать запрет на сушку вещей за пределами балкона, если это портит внешний облик фасада. Данное нарушение наказывается предупреждением.

"Главной причиной конфликтов между соседями обычно является вода. Капли с белья могут портить чужое имущество, оставлять пятна на вещах соседа из квартиры ниже", – отметил Бондарь.

В случае повреждения имущества жильцов снизу суд может обязать компенсировать причиненный ущерб, а также судебные расходы. Кроме того, претензии могут возникнуть, если развешанные вещи перекрывают пути эвакуации на общих балконах.

Чтобы избежать проблем, специалист порекомендовал сушить белье внутри балкона, использовать специальные сушилки и следить за тем, чтобы с одежды не стекала вода, предварительно отжимая вещи. Также жильцы могут через общее собрание установить правила пользования общими балконами, обратившись в управляющую компанию.

Ранее юрист Екатерина Нечаева предупреждала, что за подглядывание в чужие окна россиянам может грозить штраф или тюрьма. Если злоумышленник выложит результаты слежки в Сеть, то его могут наказать по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. За такое нарушение человеку может грозить тюремный срок до 5 лет и штраф до 200 тысяч рублей

