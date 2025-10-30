В Госдуме напомнили о штрафах за оставленную в подъезде обувь

Фото: 123RF/haurashkoksu

Жителей многоквартирных домов могут оштрафовать за оставленные в подъезде личные вещи, в том числе обувь. Об этом ТАСС сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По его словам, жильцы нередко оставляют в подъездах или тамбурах коляски, самокаты, велосипеды и другое. Они считают, что так экономят место в квартире, однако такое поведение нарушает правила противопожарной безопасности и технической эксплуатации дома.

Посторонние предметы в подъезде повышают опасность возникновения пожара, а в случае ЧС препятствуют доступу к эвакуационным выходам, уточнил парламентарий.

"За это грозит ответственность по статье 20.4 КоАП "Нарушение требований пожарной безопасности" в виде штрафов от 5 до 15 тысяч рублей для физлиц и от 300 до 400 тысяч рублей для юрлиц", – пояснил он.

Колунов отметил, что если соседи заметили личные вещи вне квартиры или специально отведенных мест, то они могут обратиться в управляющую компанию, которая проведет проверку и выпишет предписание нарушителю.

"Если же житель игнорирует предписание, УК обратится в жилинспекцию, МВД и МЧС", – добавил собеседник агентства.

Граждане, оставляющие мусор в многоквартирном доме, тоже могут быть оштрафованы, рассказала ранее юрист Алла Георгиева. Лестничные площадки и лифты являются местами общего пользования, в которых нельзя мусорить. Если там регулярно соседи оставляют мешки с отходами, то их можно сфотографировать или снять на видео, а затем обратиться в Роспотребнадзор, полицию и МЧС.