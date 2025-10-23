В Госдуме напомнили о штрафах за отсутствие прописки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Проживание в арендованном жилье в другом регионе без регистрации более трех месяцев может привести к штрафам в размере от 3 до 5 тысяч рублей как для арендатора, так и для арендодателя. Об этом в беседе с ТАСС сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Парламентарий пояснил, что регистрация бывает двух видов: постоянная, то есть по месту жительства, которая отмечается штампом в паспорте, и временная – по месту пребывания, при нахождении в другом регионе более 90 дней.

"Если не оформить временную регистрацию, нарушителю грозит административный штраф по статье 19.15.2 КоАП ("Нарушение правил регистрации гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении") – до 5 тысяч рублей в Москве и Санкт-Петербурге, до 3 тысяч – в остальных регионах РФ", – уточнил Колунов.

При этом административное взыскание за отсутствие временной прописки у квартиросъемщика грозит и владельцу арендуемого помещения, подчеркнул депутат. В частности, для юрлиц сумма достигает 800 тысяч рублей.

Вместе с тем чиновник обратил внимание на исключение из правил, которое распространяется на тех граждан, которые приехали в другой регион к близким родственникам: супругам, родителям, детям, внукам, а также бабушкам и дедушкам.

"Главное здесь – подтвердить факт родства", – заключил Колунов.

Ранее МВД России поддержало проработку вопроса о возможности регистрации в апартаментах. Ведомство считает важным учитывать граждан по месту фактического нахождения, независимо от типа жилья. При этом вопрос легализации апартаментов уже обсуждался с 2016 года.

