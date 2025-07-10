Эксперт Полиди допустила отмену "Семейной ипотеки" в будущем

В России планируют выдавать "Семейную ипотеку" только по месту прописки, сообщили в Госдуме. К каким последствиям приведет инициатива и как еще эта мера может трансформироваться, разбиралась Москва 24.

Без "обходных путей"

Законопроект, который запретит оформлять "Семейную ипотеку" вне региона регистрации, могут внести в нижнюю палату парламента в ближайшее время. Если документ примут, он вступит в силу уже первом квартале 2026 года, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее на необходимость таких мер указывала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. На встрече членов Совета палаты Совфеда с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в конце июня она озвучила статистику за 2024 год, согласно которой более 50% выданных кредитов по "Семейной ипотеке" приходится на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Причем свыше 40% заемщиков проживают вне этих регионов.





Валентина Матвиенко спикер Совета Федерации "Семейная ипотека" все-таки предназначена для улучшения жилищных условий семей с детьми в местах их проживания. Она должна быть доступна в каждом регионе. Она не должна использоваться в инвестиционных целях.

Инициативу поддерживают и в Минфине, заявил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, некоторые используют "Семейную ипотеку" для покупки недвижимости в столичных регионах с целью сдачи в аренду.

"В этом нет ничего плохого, это нормальный подход, но мы бы не хотели, чтобы для этих целей использовались льготные программы, потому что льготы все-таки даются для тех, кому это больше нужно. Поэтому мы здесь согласны, что <...> нужно исключить возможность, минимизировать возможность использования льготных программ для инвестиционных целей", – отметил представитель ведомства.

При этом важно, чтобы мера не распространилась на тех заемщиков, которые действительно планируют переезжать из одного субъекта в другой, подчеркнул Чебесков.

Также в пресс-службе Минфина пояснили, что в рамках возможных изменений предлагается обязать получателей льготной ипотеки регистрироваться в новом жилье в течение 180 дней с момента покупки. Кроме того, прорабатывается возможность установить обязанность не реже раза в год подтверждать регистрацию по адресу купленной квартиры в течение пяти лет после ее приобретения.

Программу могут ждать и другие изменения, отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании партии ЛДПР 9 июля. Она пояснила, что варианты нововведений уже изучаются профильными ведомствами.

"Сегодня то жилье, которое приобретается по ипотеке, оно в принципе не дает возможности семье задуматься о последующих детях. Это очень серьезная проблема, это большой вызов для нас, над которым мы должны работать", – отметила Голикова.

Сделать помощь адресной

Привязка "Семейной ипотеки" к месту прописки не приведет к существенным изменениям на рынке, поделился мнением с Москвой 24 ипотечный брокер Дмитрий Ракута. Он пояснил, что в том же столичном регионе льготные кредиты покрывают расходы только на студию или однокомнатную квартиру. Поэтому практика, когда средства вкладываются в недвижимость, которая будет впоследствии сдаваться в аренду, естественна.





Дмитрий Ракута ипотечный брокер У человека стоит выбор: либо вообще не воспользоваться льготной программой, либо купить хотя бы что-то. Поэтому многие, в том числе из регионов, вкладываются в жилплощадь в крупных мегаполисах, чтобы потом отдать все тем же самым детям, которые планируют обучение и проживание в том или ином городе. А на первое время эту недвижимость сдают.

"Программу "Семейной ипотеки" логичнее регулировать иначе. Например, делать привязку к размеру недвижимости: тратить кредит можно было бы только на квартиры от 50 квадратных метров", – указал эксперт.

В свою очередь, вице-президент фонда "Институт экономики города" Татьяна Полиди сказала Москве 24, что введение льготного кредитования по региону регистрации ограничит неадресное расходование бюджетных средств. Однако полностью исключить такие риски не удастся.





Татьяна Полиди вице-президент фонда "Институт экономики города" Бюджет формируется из средств налогоплательщиков. Очевидно, мера нужна для того, чтобы пресечь неправильные траты, а поддержка инвестиционной деятельности каких-то домохозяйств таковой и является. "Семейная ипотека" – это все-таки способ помощи семьям, желающим улучшить свои жилищные условия.

"Но когда ключевая ставка держится на уровне 20%, "Семейная ипотека" под 6% становится очень выгодным финансовым инструментом. И многие хотят пользоваться процентом ниже рынка. Поэтому вряд ли механизм остановит тех, кто купил квартиры, например, для сдачи в аренду. Ведь возможность делать это по месту прописки все равно останется", – отметила эксперт.

По ее мнению, чтобы сделать помощь более адресной, нужно регулировать не географию кредитов, а критерии их предоставления. Например, эффективно будет выдавать ипотеку семьям, которые приобретают жилье впервые. Специалист пояснила, что практика уже применяется во многих странах и дает больше гарантий, что льготные средства потратят по назначению.

Говоря о перспективах "Семейной ипотеки", Полиди и вовсе допустила, что теоретически меру в будущем могут отменить. Предпосылкой к этому станет снижение ключевой ставки не менее чем до 15%: тогда у граждан появится больше возможностей для самостоятельной покупки недвижимости, заключила она.

