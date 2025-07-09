В РФ могут запретить оформлять "Семейную ипотеку" вне региона регистрации

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В России оформление "Семейной ипотеки" вне региона регистрации могут запретить в первом квартале 2026 года, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом сообщает газета "Известия".

Соответствующий законопроект планируется внести на рассмотрение в ГД в ближайшее время. Данное предложение позволит сделать государственную программу более адресной и предотвратит ее использование в инвестиционных целях, считает Аксаков.

По мнению экспертов, такая мера может привести к сокращению объемов выдачи льготного жилищного кредитования на 15–30%, особенно в крупных городах, что в свою очередь обернется снижением цен на жилье. Особенно сильно стоимость квартир уменьшится в сегменте новостроек комфорт-класса, цены могут упасть на 5–10%.

Тем не менее запрет может негативно сказаться на мобильности россиян, в том числе молодых семей, которые переезжают в крупные города с рабочими целями, обратили внимание специалисты. Этой категории россиян придется менять регистрацию, чтобы воспользоваться программой, однако этот шаг затруднителен и не всегда возможен.

Ранее ряд телеграм-каналов опубликовали сообщения о том, что в России с июля 2025 года возможно введение ограничений в программе. Также поступала информация, что российские банки якобы готовятся к сокращению выдачи ипотечных кредитов.

Однако министерство финансов РФ опровергло ужесточение требований "Семейной ипотеки". В ведомстве заверили, что финансовые учреждения продолжают выдавать кредиты на жилье в рамках общего объема средств по программе.