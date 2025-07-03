Минфин опроверг ужесточение условий "Семейной ипотеки"

Фото: 123RF/andranik2018

Министерство финансов РФ не планирует ужесточать требования к льготной ипотечной программе "Семейная ипотека". Об этом представители ведомства сообщили РИА Новости.

Ранее несколько телеграм-каналов опубликовали информацию о том, что в России с июля 2025 года возможно введение ограничений в программе "Семейной ипотеки". Также поступала информация, что российские банки якобы готовятся к сокращению выдачи ипотечных кредитов.

Однако в Минфине заверили, что финансовые учреждения продолжают выдать кредиты на жилье в рамках общего объема средств по программе.

В ведомстве напомнили, что программа "Семейная ипотека" была продлена до 2030 года по поручению Владимира Путина. При этом в 2025 году объем субсидирования льготных ипотечных программ будет увеличен с 1,3 триллиона до 2 триллионов рублей.

До этого глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением обнулить ставку по "Семейной ипотеке" для многодетных семей. Идея заключается в том, чтобы установить размер ставки по ипотеке в зависимости от числа детей в семье. В частности, 6% будут доступны для пары с одним ребенком, 3% – с двумя детьми, 0% – с тремя и более детьми.