Экономист Ордов: цены на жилье снизятся из-за ограничений ЦБ на ипотеку

Россияне опасаются новых требований ЦБ в отношении ипотеки, которые вступят в силу с 1 июля 2025 года, выяснили аналитики. Что изменится и оправданны ли негативные прогнозы, разбиралась Москва 24.

Заявка не одобрена?

Около 40% опрошенных убеждены, что получить кредит на покупку жилья станет сложнее с 1 июля 2025 года из-за нововведений Банка России. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на исследование онлайн-сервиса альтернативного кредитования.



С 1 июля 2025 для банков начнут действовать прямые лимиты на выдачу ипотеки. После этого кредит на жилье будет сложно получить тем гражданам, которые тратят на погашение займов более 50% от доходов и имеют первоначальный взнос менее 20%. Кроме того, регулятор ограничит выдачу ипотеку на 30 и более лет. Доля таких заемщиков в общем объеме жилищных кредитов не должна превышать 2%, отмечали ранее в ЦБ.



В то же время 24,1% опрошенных убеждены, что новые правила не сделают процесс получения ипотеки более сложным. Еще 36,5% респондентов затруднились с ответом. Говоря о нюансах решения регулятора, 32,5% отметили, что осведомлены об этом хорошо. При этом 24,8% знают о нововведении только в общих чертах, а 42,7% заявили, что или не в курсе ситуации, или не могут определиться с ответом.

Между тем ипотека продолжает оставаться одним из наиболее востребованных инструментов для приобретения недвижимости. В частности, 40,63 тысячи кредитов на покупку первичного и вторичного жилья выдали в Москве с января по апрель 2025 года. Показатель стал рекордным для первых четырех месяцев за все время ведения такой статистики и оказался на 8,6% выше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а также на 1,7% больше, чем 2023-м, сообщили ранее в столичном управлении Росреестра.

В то же время ставки по рыночной ипотеке продолжают оставаться высокими с учетом ключевой ставки ЦБ в 20%. В частности, один из крупных банков в начале июня 2025 года предлагал жилищные займы на покупку новостройки под 22,4%, а на вторичную недвижимость – 23,8%. Низкими остаются лишь ставки по льготным ипотечным программам.

При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина спрогнозировала рост ипотеки в 2025 году на "скромные" 5%. При этом темпы начнут ускоряться в 2026-м и 2027-м по мере снижения инфляции и ключевой ставки, подчеркнула она.

Минимизировать риски

Вступающие в силу лимиты на выдачу ипотеки не являются принципиально новой мерой и не должны сказаться на заемщиках. Об этом Москве 24 заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.





Ирина Радченко президент Международной академии ипотеки и недвижимости Уже много лет порядочные банки придерживаются стандарта, что первоначальный взнос должен быть около 20%, а на ипотечное погашение может идти не более 40% от дохода. В противном случае страдает качество жизни клиента, и он считается неплатежеспособным.

При этом новые меры Банка России скажутся на деятельности финансовых организаций, которые не соблюдают нормы кредитования. По мнению Радченко, такие компании начнут контролировать тщательнее.

"На выдаче ипотеки это не отразится. Банки заинтересованы в оборотах, чтобы у них было как можно больше клиентов. Поэтому нововведение нужно, скорее, чтобы оградить граждан, для которых ипотека – непосильная нагрузка", – указала Радченко.

С тем, что меры ЦБ не станут препятствием для надежных заемщиков, в беседе с Москвой 24 согласился директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук В настоящее время альтернативы ипотеке для покупки жилья, по сути, нет. Поэтому многие неплатежеспособные люди готовы взять на себя такие обязательства. Чтобы таких клиентов не становилось больше, банкам предложили ограничить доступ к займам для тех, кто находится в высокой зоне риска обслуживания долга.

При этом из-за более строгого контроля кредитования и высокой ключевой ставки недвижимость может начать дешеветь, подчеркнул экономист. По его словам, тенденция фиксируется в некоторых регионах уже сейчас, где скидки на объекты достигают 30%.

"Перспектива, что предложения станет больше, чем спроса, есть во всех регионах. Поэтому девелоперам придется уменьшать стоимость, чтобы что-то продать", – объяснил Ордов.

Однако при условии смягчения кредитно-денежной политики ЦБ эксперт спрогнозировал закономерный скачок цен через 2–3 года. Это связано с тем, что интерес покупателей к недвижимости в таких условиях активизируется, однако доступного жилья будет меньше из-за заморозки старых проектов и почти полного прекращения инвестиций в новые.

