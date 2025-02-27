Набиуллина заявила, что ипотека вырастет на 5% в 2025 году

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Рост ипотеки в текущем году составит "скромные" 5%, в 2026 году она начнет ускоряться. Об этом сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

"В этом году мы ожидаем прирост около 5%, это скромно, но требуется более сдержанная динамика после чрезмерного прироста 2023 года и первой половины прошлого года", – цитирует ТАСС главу регулятора.

Она напомнила, что в первой половине прошлого года ипотека росла быстрыми темпами. По словам Набиуллиной, в 2026 и 2027 годах по мере снижения инфляции и ключевой ставки ипотека начнет ускорять свой рост.

ЦБ России в рамках первого заседания в 2025 году сохранил ключевую ставку на уровне 21% из-за высокого инфляционного давления. Вместе с тем Банк повысил прогноз по средней ключевой ставке на этот год до 19–22% с 17–20%, до конца года – до 18,7–22,1%, а прогноз на 2026 год был повышен до 13–14%.

По словам Набиуллиной, ожидать уменьшения ключевой ставки можно тогда, когда инфляция в России станет стабильно снижаться.

