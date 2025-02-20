SHOT: россияне начали скупать доллары на фоне падения курса

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россияне стали массово скупать доллары в обменных пунктах. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным СМИ, в настоящее время в некоторых обменных пунктах наблюдаются очереди. В свою очередь, сотрудники обменников в беседе с телеграм-каналом заявили, что люди приходят скупать валюту с самого утра.

В телеграм-канале добавили, что подобная активность россиян связана с информацией о падении курса. При этом в обменниках доллар стоит дороже, чем по курсу Центробанка.

Доллар стал падать, а рубль расти после телефонного разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, который состоялся вечером 12 февраля. Тогда значение иностранной валюты опустилось ниже 91 рубля.

К 20 февраля курс доллара опустился ниже 88 рублей впервые с сентября 2024 года. Эксперты считают, что рубль на этом фоне укрепился не только по причине улучшения взаимоотношений между РФ и США, но и из-за сохранения ключевой ставки Центробанком.

