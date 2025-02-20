Курс доллара опустился ниже 88 рублей впервые с сентября 2024 года

Фото: 123RF/okssi68

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 88 рублей впервые с сентября прошлого года. Это следует из данных торгов.

Согласно информации на 13:14 по московскому времени, американская валюта упала на 2,25 рубля и составила 87,72 рубля.

Доллар начал падать, а рубль расти после телефонного разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Тогда его значения опустились ниже 91 рубля.

Однако эксперты связали укрепление российской валюты не только с политическими факторами, но и с сохранением ключевой ставки Центробанка на уровне 21%.

Как объяснял регулятор, причиной сохранения ставки стало высокое инфляционное давление. При этом Банк повысил прогноз по средней ключевой ставке на этот год до 19–22% с 17–20%. Прогноз на 2026 год был повышен до 13–14%.

По оценке регулятора, жесткость денежно-кредитных условий формирует предпосылки для возобновления процесса дезинфляции.

