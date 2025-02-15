Курс рубля укрепился после переговоров Путина и Трампа

Российский валютный рынок пережил резкие колебания – после телефонного разговора президентов России и США рубль начал уверенно расти. Доллар на межбанковском рынке опускался ниже 91 рубля, что стало минимальным значением за пять месяцев.

Эксперты связывают укрепление российской валюты не только с политическими факторами, но и с сохранением ключевой ставки ЦБ на уровне 21%. Аналитики допускают дальнейшее снижение курса доллара, если ситуация в международной торговле продолжит улучшаться.

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