Финансист Шайдуллина: банк может потребовать погасить ипотеку досрочно

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Банк вправе потребовать от заемщика досрочно погасить ипотеку, если он не исполняет условия кредитного договора. Об этом сообщила агентству "Прайм" доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Венера Шайдуллина.

Финансист уточнила, что требование досрочно погасить ипотеку возможно при нецелевом использовании кредита, систематических просрочках платежей (более 60 дней за последние 6 месяцев) и отсутствии обязательного страхования залогового имущества в течение 30 дней. Ухудшение финансового положения заемщика, смена работы или места жительства не являются законными основаниями для такого требования. Если кредитная организация настаивает на досрочном погашении по этим причинам, ее действия можно оспорить, отметила доцент.

После того как выдвинуто требование, заемщику дается 30 дней на добровольное погашение всей суммы долга. Вместе с тем клиент может обратиться в банк за ипотечными каникулами или реструктуризацией долга. Кроме того, вопрос можно решить через суд, если нарушения были незначительными, а заемщик был готов к диалогу с банком и активно пытался урегулировать проблему, сообщила Шайдуллина.

В случае неизбежности досрочного погашения ипотеки и отсутствия средств возникает угроза потери жилья. Как уточнила собеседница агентства, изъять квартиру в новостройке возможно не ранее чем через полгода после сдачи дома, в старом фонде – после вступления в силу решения суда. Заемщик обязан освободить залоговое жилье в течение пяти дней.

Ранее банки в условиях высокой ключевой ставки начали искусственно замедлять выдачи жилищных кредитов, выдавая дополнительную часть кредита к льготной программе под крайне большие проценты. Кроме того, финансовые организации стали добавлять дополнительные комиссии и повышать первоначальный взнос.

В России с 1 января 2025 года начал действовать особый регламент, который запрещает выдавать ипотечные кредиты с возможностью возврата части суммы. В соответствии с этой схемой часть средств, входящих в состав первоначального взноса, возвращалась покупателю после завершения сделки.