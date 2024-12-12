Ипотеку с кешбэком запретят в России с начала 2025 года

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В России с 1 января 2025 года начнет действовать особый регламент, который запрещает выдавать ипотечные кредиты с возможностью возврата части суммы, сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета по ипотеке Российской гильдии риелторов (РГР) Ирину Киселеву.

В соответствии с этой схемой часть средств, входящих в состав первоначального взноса, возвращалась покупателю после завершения сделки. Ранее Центробанк указывал на возможные риски, связанные с таким подходом, поскольку ипотека с кешбэком могла быть использована заемщиками, у которых не было собственных средств для первоначального взноса. Для получения такой ипотеки им было достаточно взять потребительский кредит, а затем погасить его за счет кешбэка.

Однако с 1 января следующего года в России начнет существовать ипотечный стандарт.

"Этот стандарт – продолжение регулирования со стороны Центробанка ипотечного рынка в Российской Федерации. <…> В частности, будет запрещено возвращать нашим заемщикам так называемый кешбэк", – уточнила Киселева.

Также банкам будет запрещено взимать плату с застройщиков и комиссию с заемщиков. Им рекомендуется предоставлять ипотечные кредиты в размере до 80% от реальной стоимости залога на срок не более 30 дней.

Задача ипотечного стандарта – гарантировать соблюдение прав и законных интересов заемщиков, в том числе обеспечить заемщика всей необходимой информацией об условиях ипотечного договора, связанных с ним рисках и способах их снижения, а также предотвратить распространение рискованных схем ипотечного кредитования.

Ранее стало известно, что российские банки установили лимиты на выдачу кредитов и удлинили ипотеку на шесть лет на фоне высоких ставок. В сфере ипотечного кредитования средний срок значительно вырос и в ноябре составил 330 месяцев, что эквивалентно 27,5 года. Это связано с сокращением количества новых кредитов и рядом нестандартных сделок.

Однако сроки кредитования сокращаются уже четвертый месяц подряд. Специалисты объясняют уменьшение сроков кредитования сложностями в прогнозировании поведения заемщиков и желанием банков снизить риски.