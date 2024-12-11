Доля льготной ипотеки на новостройки превысила 90%

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Доля льготных программ в выдачах ипотеки на первичном рынке жилья превысила 90%, сообщает газета "Известия".

По словам директора департамента финансовой политики Минфина Алексея Яковлева, это говорит о том, что сейчас рынок практически полностью живет за счет дотаций от государства. Он обратил внимание, что до кардинального ужесточения денежно-кредитной политики доля льготных программ в выдачах ипотеки на первичном рынке составляла 80–85%.

В Минфине считают, что оптимальная доля льготных программ в выдачах ипотеки на первичном рынке – это 25%. При этом, как подчеркнул Яковлев, для снижения доли ставки по льготным программам поднимать не планируется – ведомство будет работать в тех параметрах, которые уже зафиксированы.

Что касается рыночных ставок, то сейчас для нормализации ситуации нужно охладить кредитование, подчеркнул эксперт. Он уточнил, что это позволит быстрее создать условия для снижения ключевой ставки.

Банки в ноябре выдали 71 тысячу ипотечных кредитов на 278 миллиардов рублей, что примерно на четверть меньше, чем в октябре. Замедление выдач произошло за счет рыночных программ, спрос на которые просел практически в два раза за месяц из-за роста ставок до ультравысокого уровня. При этом льготные программы продолжают действовать, что поддерживает рынок кредитования.

Что касается спроса на ипотеку, то он остается практически неизменным в сравнении с октябрем и сентябрем 2024 года. Эксперт Александр Перевозников уточнил, что основной спрос на жилье сейчас там, где возможно снизить долговую нагрузку, то есть в сегменте льготных или субсидированных программ. Он добавил, что ставки по кредитам в некоторых банках составляют 27–28% годовых. Его могут позволить себе люди с высоким постоянным доходом, которые могут купить жилье и за наличные.

Наиболее заметно ситуация с ипотечными ставками ударяет по рынку вторичного жилья, где количество сделок сократилась максимально в сравнении с сегментом новостроек, поскольку здесь отсутствует субсидирование.

