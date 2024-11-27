Экономист Балынин: в регионах с оттоком кадров нужно ввести льготную ипотеку для молодежи

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В регионах России стоит ввести льготную ипотеку для молодежи из-за оттока кадров. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве Игорь Балынин.

По его мнению, нужно также установить минимальный период отработки в соответствующем регионе для предоставления подобной льготной ипотеки.

"Такая ипотека позволит одновременно внести позитивный вклад в усилия по решению нескольких проблем, включая и удовлетворение потребности граждан в жилье, и проблемы на рынке труда. Более того, это выступит драйвером развития рынка недвижимости в регионах, где сейчас строительство нового жилья идет наименьшими темпами", – сказал Балынин.

Как он подчеркнул, разница между рыночной и льготной ставкой компенсируется за счет средств федерального бюджета. Так, по мере снижения рыночных ставок можно обсудить конкретные параметры предложенной ипотеки.

Между тем в России на 2,4 триллиона рублей увеличат лимит для банков в рамках "Семейной ипотеки" на 2025 год. Кроме того, новый механизм с автоматической возможностью выдавать кредиты банками при наличии объема неиспользованным лимитов начнет действовать с 15 декабря.

Также в 2025 году может появиться льготная ипотечная программа для учителей, врачей и других категорий госслужащих. Власти могут скорректировать и программу "Сельская ипотека". Это поможет исключить возможность покупки дома вблизи больших городов.