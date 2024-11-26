26 ноября, 13:08Экономика
Лимит по "Семейной ипотеке" увеличат на 2,4 трлн руб на 2025 год
Фото: depositphotos/deyangeorgiev2
В России на 2,4 триллиона рублей увеличат лимит для банков в рамках "Семейной ипотеки" на 2025 год, сообщает Минфин в своем телеграм-канале.
Как отмечается в сообщении, сегодня по программе "Семейная ипотека" действует общий лимит в размере 6,25 триллиона рублей. В том числе – неиспользованный банками лимит в 390 миллиардов рублей.
"Оператор программы "ДОМ.РФ" распределяет их между банками, исходя из их заявленного спроса", – сказали в Минфине.
При этом министерство совместно с оператором программы улучшило механизм распределения лимитов. Так, новый механизм с автоматической возможностью выдавать кредиты банками при наличии объема неиспользованным лимитов начнет действовать с 15 декабря.
В текущем году на реализацию "Семейной ипотеки" были изначально предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 290 миллиардов рублей, а из резервного фонда правительства дополнительно выделены 142 миллиарда рублей.
Тем не менее в России фиксируется 90% сокращение стандартной ипотеки, не считая льготных займов. В случае с "Семейной ипотекой" государство вынуждено выплачивать проценты на 3 миллиона рублей против каждого выданного миллиона.
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