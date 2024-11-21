Эксперт Радченко: россияне используют "Семейную ипотеку" для сохранения сбережений

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"Семейная ипотека" в основном используется россиянами как способ сохранения сбережений, считает президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По ее словам, с демографической точки зрения этот вид ипотеки не имеет значения. При этом, люди, которые берут льготные кредиты, по большей части берут их на однокомнатные квартиры или студии.

"То есть исключительно с целью спасти свои обесценивающиеся рубли", – добавила эксперт.

По мнению Радченко, изначально было бы целесообразно предоставлять льготную ставку по ипотеке в размере 6% только тем заемщикам, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий и приобретают жилье площадью от 70 квадратных метров.

"Этими 6% стимулируется строительство жилья, в котором не то что размножаться, жить сложно. Даже одному", – отметила она.

В текущем году на реализацию "Семейной ипотеки" были изначально предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 290 миллиардов рублей, а из резервного фонда правительства дополнительно выделены 142 миллиарда рублей. При этом в 2025 году учтены 637 миллиардов рублей, в 2026-м – 454,1 миллиарда, в 2027-м – 358,3 миллиарда.

Тем не менее в России фиксируется 90% сокращение стандартной ипотеки, не считая льготных займов. При этом в случае с "Семейной ипотекой" государство вынуждено выплачивать проценты на 3 миллиона рублей против каждого выданного миллиона, отмечают эксперты.